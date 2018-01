Projeções indicam reeleição de Jeb Bush na Flórida. O governador da Flórida, o republicano Jeb Bush, foi reeleito, nesta terça-feira, segundo projeções feitas por redes de TV com base em resultados parciais. As projeções apontaram Bush, irmão do presidente George W. Bush, com 59% dos votos, e seu adversário democrata, Bill McBride, com 40%. A votação na Flórida transcorreu praticamente sem problemas, dissipando temores de um novo vexame no Estado. Os centros de votação nos Condados de Miami-Dade e Broward, que reúnem mais de um quinto dos eleitores no Estado, foram abertos na hora e, até o fim da votação, seu novo equipamento funcionou bem, disseram funcionários eleitorais. O mesmo ocorreu em outras partes do Estado.