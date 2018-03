Projeções mostram disputa apertada para Senado italiano

As projeções para o Senado são importantes porque as 315 cadeiras são distribuídas com base na votação das regiões italianas, e não em bases nacionais. Já a maioria na câmara baixa é automaticamente garantida para a coalizão que vencer as eleições nacionais. O mercado se preocupa com a possibilidade de o próximo governo não alcançar maioria no Senado e ter sua estabilidade ameaçada.

O Ministério do Interior afirmou há pouco que 54% dos votos para o Senado já foram contabilizados e que a coalizão de centro-esquerda estava com 32,8% dos votos, enquanto a de centro-direita tinha 29,4%, Grillo tinha 24% e Monti, 9,1% dos votos. As informações são da Dow Jones.