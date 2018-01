Projeto britânico para carteira de identidade sofre derrota O governo britânico sofreu uma derrota contra seu projeto para criar um documento de identidade, quando a Câmara de Londres votou, nesta segunda-feira, para que os ministros mostrassem o detalhamento dos custos por 10 anos, antes da introdução dos documentos. Agora, os ministros terão de tentar reverter a derrota quando a proposta voltar da Câmara de Comuns, em algumas semanas. Os nobres se concentraram em debater quanto custaria o projeto e, nesta segunda-feira, na Escola de Economia de Londres, chegaram ao orçamento de 19 bilhões de libras (US$ 35 bilhões), muito mais do que o governo estima, e o custo de cada unidade poderá sair a mais de 300 libras (US$ 550). O governo diz que o passaporte e o cartão de identidade juntos não custarão mais do que 93 libras (US$ 160). "Enquanto o governo diz que o custo anual será de 584 milhões de libras (US$ 1 bilhão), a Escola de Economia de Londres prevê algo em torno de 10 bilhões a 19 bilhões de libras", disse a Baronesa Noakes, uma nobre do Partido Consevador, na oposição. Depois, o governo sofreu uma segunda derrota quando os nobres votaram, por 206 a 144, para exigir um modo seguro e confiável de arquivamento dos dados pessoais de cada cidadão.