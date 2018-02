Projeto de controle da Justiça argentina avança

O governo - que manteve duro confronto com juízes federais no ano passado - responde que está "democratizando" a Justiça.

O kirchnerismo afirmava contar com os 129 votos necessários para aprovar o projeto que impõe a eleição direta dos integrantes do Conselho da Magistratura, o organismo que escolhe os juízes federais e tem poder de removê-los.

A data da votação popular para o Judiciário coincidiria com as eleições das convenções partidárias. A oposição e juristas criticam o projeto, indicando que a presidente Cristina "politizará" a Justiça argentina.

Além disso, o governo pretende acabar com a maioria de dois terços para tomar decisões no âmbito do Conselho da Magistratura. Com o projeto da Casa Rosada, bastaria a maioria simples.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro projeto debatido ontem imporá restrições à aplicação de liminares contra o Estado argentino.