Projeto de presidente ajuda no retorno de emigrantes ao Equador Sebastián Avilez dirige seu táxi pelas ruas de Quito sem reclamar da baixa tarifa cobrada pela cooperativa local, que começa a rodar em US$ 0,35 e raramente rende corridas mais caras que US$ 3. O motorista viveu 12 anos em Granada, na Espanha, para onde emigrou fugindo da pobreza provocada pelo colapso bancário e congelamento das poupanças do final da década de 90, assim como fizeram outros 3 milhões de equatorianos.