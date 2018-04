Projeto de resolução contra a Síria chega à Assembleia da ONU

O novo projeto de resolução apareceu no momento em que dois assessores do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, repetiram um alerta de que os ataques do governo sírio contra os civis poderiam constituir crimes contra a humanidade.

Como a fracassada resolução do conselho, o projeto que chegou à assembleia "apoia totalmente" o plano da Liga Árabe que, entre outras coisas, prevê a renúncia do presidente sírio, Bashar al-Assad, a fim de contribuir com o fim dos 11 meses de violência no país.

Rússia e China vetaram o documento no conselho no sábado passado alegando que o texto era desequilibrado e que não conseguiu culpar a oposição síria, juntamente ao governo, pela violência que matou mais de 5 mil pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

Não há vetos na Assembleia Geral, formada por 193 países. Suas resoluções não têm força legal, diferentemente daquelas do Conselho de Segurança, mas se o texto for aprovado deve elevar a pressão sobre Assad e seu governo.

A assembleia deve discutir a questão da Síria na segunda-feira, quando haverá o discurso da chefe de direitos humanos da organização, Navi Pillay. Diplomatas disseram que a resolução não deve ser votada na segunda, mas que poderá haver uma votação no fim da próxima semana.

A nova resolução, obtida pela Reuters, segue amplamente aquela vetada no conselho. Além de exigir o fim da violência de todas as partes, o texto culpa principalmente as autoridades sírias, condenadas com veemência no documento pelas "contínuas violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos e liberdades fundamentais."

(Reportagem de Patrick Worsnip)