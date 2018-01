Projeto iluminará quatro cidades com mensagens Até esta sexta-feira (12), pessoas de todo o mundo poderão enviar mensagens para serem projetadas por canhões-laser em quatro cidades. No Rio, as mensagens estão sendo exibidas no Morro Dois Irmãos; em Nova York e Bombaim, em edifícios; e em Genebra, numa fonte de água de 140 metros de altura. O Projeto Alô Mundo é uma iniciativa da Cúpula Mundial da Informação, que acontece na Suíça. O público pode participar por meio do site www.helloworldproject.com ou por telefone celular, via SMS, pelo número 21-8891-5590. Mensagens de cunho racista, sexista, comercial e contendo ofensas pessoais ou a religiões não serão aceitas. Os textos devem ser curtos e podem estar escritos em árabe, chinês, inglês, francês, hindi, português ou espanhol. O autor escolhe a cidade na qual sua mensagem deve ser exibida e pode acompanhar a projeção pela internet.