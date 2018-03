Projeto pune com até 14 anos união entre gays A Câmara dos Deputados da Nigéria aprovou ontem um projeto de lei que torna crime o casamento gay, relacionamentos amorosos entre pessoas do mesmo sexo e a adesão a grupos de direitos de homossexuais. O texto, que prevê penas de até 14 anos de prisão, passou no Senado no fim de 2011, mas precisa do aval do presidente para virar lei. É a primeira vez que um projeto semelhante é aprovado pelo Congresso.