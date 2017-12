Promessas do Paquistão evitaram guerra, diz Vajpayee O primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, disse que foi evitada uma guerra com o Paquistão somente porque o governo de Islamabad prometeu impedir infiltrações de guerrilheiros islâmicos na Caxemira indiana, publicou nesta segunda-feira o jornal Dainik Jagran, um dos maiores do país. Vajpayee minimizou a importância dos apelos internacionais e disse que a pressão dos EUA não era suficiente para fazer com que a Índia rejeitasse a guerra como uma opção para fazer valer suas exigências. Ainda nesta segunda, a Índia rejeitou proposta do Paquistão para que ambos os países retirassem suas tropas da Caxemira. Os dois deslocaram mais de 1 milhão de soldados para a região.