Promotor acusa Pistorius de assassinato premeditado

"Ela não podia ir a lugar algum, não podia correr", afirmou Nel durante a audiência para definição da fiança de Pistorius, nesta terça-feira.

A morte de Steenkamp na casa do atleta chocou os sul-africanos e pessoas ao redor do mundo, que idolatravam Pistorius por ter superado as adversidades de ser biamputado e se tornado um campeão, tendo competido nos Jogos Olímpicos de Londres no ano passado, embora seja um atleta paralímpico.

Steenkamp, de 29 anos, era modelo e advogada e estreou num reality show que foi ao ar no sábado, dois dias após sua morte.

Nel disse que o casal teve uma discussão e Steenkamp foi para o banheiro, por uma passagem de sete metros, e se trancou no local. Segundo ele, Pistorius levantou-se da cama e teve de colocar suas próteses para chegar à porta do banheiro.

O promotor disse ao tribunal que a porta foi arrebentada pelos tiros disparados, mas o advogado do atleta afirmou que não há evidências que sustentem a acusação de assassinato. "Foi para matá-la ou para tirá-la de lá?", questionou o advogado de defesa, Barry Roux, referindo-se à porta quebrada. A defesa afirma que Pistorius não sabia que a namorada estava no banheiro.

Pistorius, que parecia triste e solene no início da audiência, soluçou com a cabeça entre as mãos quando seu advogado disse que os disparos, feitos na madrugada de 14 de fevereiro, foram acidentais

De acordo com a polícia, os vizinhos disseram que ouviram uma discussão e, em seguida, os disparos. O casal estava junto havia apenas três meses.

O promotor afirmou que o assassinato foi premeditado porque Pistorius havia planejado dizer que achava que estava atirando num intruso e disse isso a sua irmã, Aimée. "Foi tudo parte do plano. Por que um invasor se trancaria num banheiro?", questionou Nel.

O advogado de defesa argumentou que Pistorius deve ser libertado sob fiança e que não há outras acusações pendentes contra o atleta. De acordo com especialistas, pode demorar meses até que o caso seja julgado.

Do lado de fora do tribunal, dezenas de mulheres protestavam contra a violência doméstica e seguravam faixas pedindo que Pistorius não seja libertado sob fiança. Numa delas estava escrito: "Pistorius deve apodrecer na prisão". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.