Promotor kirchnerista definirá futuro de denúncia de Nisman contra Cristina BUENOS AIRES - O kirchnerismo está mais perto de se livrar definitivamente da denúncia do promotor Alberto Nisman, que quatro dias antes de ser encontrado morto com um disparo na cabeça, em 18 de janeiro, acusou a cúpula do governo de acobertar iranianos considerados pela Justiça os autores do atentado contra a uma associação judaica em 1994. O futuro da causa será decidido pelo promotor de terceira instância Javier De Luca, integrante do Justiça Legítima, um grupo do Ministério Público e do Judiciário que se apresenta abertamente como kirchnerista. Para o promotor de segunda instância Germán Moldes, que tenta dar uma sobrevida à acusação de Nisman, rejeitada duas vezes na Justiça, o caso parou em De Luca por uma manobra jurídica do governo.