Promotor no caso de Musharraf é assassinado, diz agência

ISLAMABAD - O promotor público do caso contra o ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, foi morto a tiros por atiradores não identificados na capital do país, Islamabad, no início da manhã desta sexta-feira (horário local), informou a agência Xinhua ao citar reportagens da mídia local. Os médicos de um hospital local confirmaram a informação.

O promotor Chaudhry Zulfikar, da Agência Federal de Investigação, estava a caminho de um tribunal local para acusar Musharraf de seu envolvimento no assassinato da ex-premiê Benazir Bhutto quando foi atacado por 3 ou 4 homens armados em motocicletas. / DOW JONES