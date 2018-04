Promotor pede cinco anos de prisão a Berlusconi por caso Mills

ROMA - O promotor de Milão pediu nesta quarta-feira, 15, cinco anos de prisão para o empresário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi pelo delito de corrupção em ato judicial durante o julgamento do chamado caso Mills.

O promotor do caso, Fabio De Pasquale, terminou nesta quarta-feira sua alegação com o pedido de cinco anos de reclusão para Berlusconi, e afirmou que a defesa do ex-primeiro-ministro está baseada em "documentos falsos" ou, "melhor dizendo, em documentos fabricados com um propósito".

Além disso, De Pasquale considerou que o delito prescreverá, o que deve acontecer entre o início de maio e meados de julho, "se for levada em conta a data na qual o delito foi cometido e todas os adiamentos que o processo teve por causa da ausência de Berlusconi pelo chamado legítimo impedimento".

Após o pedido do promotor, o julgamento chega a seu fim, embora poderia não ser emitida uma sentença, pois o Tribunal de Milão agora terá que decidir qual é a data de prescrição do delito, que segundo os advogados de Berlusconi foi no dia 3 de fevereiro.

O caso Mills se refere ao suposto pagamento de US$ 600 mil por parte de Berlusconi a seu ex-advogado, o britânico David Mills, em troca que ele prestasse um testemunho falso a seu favor em dois julgamentos no final dos anos 1990, permitindo que o líder fosse absolvido.

Berlusconi afirmou que não se lembra de ter conhecido Mills, que era um dos muitos advogados que o grupo Fininvest (de sua propriedade) tinha no exterior. Ele afirmou também que os US$ 600 mil correspondem ao pagamento em dinheiro ao advogado por parte do italiano Diego Attanasio para enganar o fisco britânico.

O próprio Mills declarou em várias ocasiões durante o julgamento contra Berlusconi que a história sobre o dinheiro que supostamente recebeu do ex-primeiro-ministro foi inventada e se justificou dizendo que temia o fisco britânico, pois o dinheiro provinha do armador italiano.

O caso Mills é um dos quatro julgamentos que Berlusconi tem abertos em Milão, junto ao caso Ruby (incitação à prostituição de menores e abuso de poder), caso Mediaset (fraude fiscal), e caso Unipol, no qual é acusado de participação na revelação de segredo profissional.