Promotor pensa em convocar Cavallo O promotor Carlos Stornelli afirmou nesta quarta-feira que, se for necessário, vai solicitar ao juiz federal Jorge Urso a convocação do ministro Domingo Cavallo para depor na causa de tráfico de armas. "Quando for necessário, vou propor" indicou o promotor responsável pela convocação do ex ?presidente Carlos Menem, que acabou preso. O ministro de Economia da Argentina é o único funcionário público que assinou o decreto de venda de armas, durante o governo de Carlos Menem, que até o momento não foi citado para prestar depoimento pelo juiz responsável pela causa. Além de Carlos Menem, que cumpre prisão domiciliar, estão presos dois ex?ministros dele, o de Defesa, Erman González, e o do Exército, general Martín Balza. O promotor explicou que a Justiça "não está estudando nomes e sim provas", uma referência às especulações sobre uma suposta convocação de Cavallo. A declaração do juiz reforça o argumento do ministro de Economia, recentemente, em resposta à Agência Estado, quando disse que "não há provas contra mim porque sou uma testemunha nesta causa", afirmou Cavallo. Nesta quarta-feira, o promotor pediu o processamento e a prisão preventiva de Martin Balza como suposto "organizador" de uma associação ilícita para vender ilegalmente armas para a Croácia e o Equador.