Promotor polonês tenta se suicidar O promotor polonês Mikolaj Przybyl tentou se suicidar ontem com um tiro na cabeça em Varsóvia. Momentos antes, ele se retirara apressadamente de uma entrevista coletiva na qual defendeu a investigação de jornalistas pelo vazamento de detalhes do inquérito da morte do presidente Lech Kaczynski, em um acidente aéreo na Rússia em 2010.