Promotor que denunciou Cristina ligou três vezes para espião antes de morrer Na véspera de sua morte, o promotor Alberto Nisman, encontrado com um tiro na cabeça no dia 18, fez três ligações para um número de Horacio "Jaime" Stiuso, o espião associado por integrantes do governo de Cristina Kirchner ao caso. A informação divulgada ontem pelo Ministério Público aumenta a expectativa sobre o depoimento do agente. Ele testemunhará provavelmente esta semana, sobre seu relacionamento com Nisman, com quem investigou o atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), que matou 85 pessoas em 1994. O promotor havia acusado a presidente de proteger iranianos indiciados pelo ataque a bomba em Buenos Aires.