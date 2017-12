Promotora do caso JonBenton pede que especulações sejam evitadas A promotora dos EUA que investiga o assassinato de JonBenet Ramsey alertou contra a especulação sobre a possível culpa do suspeito John Mark Karr. Ela afirmou que "há muito mais trabalho" a ser feito no caso contra o suspeito e alertou para o risco de que "pulemos para as conclusões" Mary Lacy, que encabeçou a investigação pelo condado de Boulder, não revelou nenhum detalhe das evidências contra John Mark Karr, de 41 anos, que foi preso na quarta-feira, um dia depois de começar a ensinar em uma escola em Bangcoc, Tailândia. Em entrevista a agência Associated Press (AP), Karr disse que matou a menina por acidente. Lacy sugeriu que a prisão pode ter sido motivada por outras circunstâncias, inclusive a necessidade de garantir a segurança pública e o receio de o suspeito fugir. "Há circunstâncias que existem em qualquer caso que demanda a prisão antes da investigação estar terminada", disse Lucy. Ela se recusou a dizer se as autoridades estavam preocupadas com o fato de ele poder estar mentindo sobre ter matado a menina. Lacy disse que ele não foi formalmente acusado, e se recusou a especular sobre quais acusações ele pode encarar. Lacy disse que investigadores americanos estão na Tailândia, mas se recusou a fornecer uma data de quando Karr será levado para os EUA. Ela apenas afirmou que ele havia começado a trabalhar como professor numa escola internacional de segundo grau em Bangcoc na terça-feira e que havia viajado muito desde que deixou os EUA há anos atrás.. Um policial tailandês disse que Karr afirmou ter drogado a menina de seis anos, além de se relacionar sexualmente antes de matá-la "acidentalmente". JonBenet foi encontrada morta após ser espancada e estrangulada no porão da casa de sua família em Boulder, Colorado, em 26 de dezembro de 1996. A autópsia feita no dia seguinte não encontrou sinais de drogas ou álcool em seu sangue, mas havia sinais de abrasividade em sua vagina. Uma mulher da Califórnia que diz ser ex-mulher de Karr afirmou ao canal de TV KGO que ela estava com ele na ápoca do crime e que ele não estava envolvido no assassinato da menina.