Promotora pedirá indiciamento de Sharon por corrupção A promotora estatal israelense, Edna Arbel, vai recomendar a abertura de processo por corrupção contra o primeiro-ministro Ariel Sharon, informou o Canal 2 de TV, de Jerusalém. A emissora destacou que a promotora chegou à conclusão de que existem indícios suficientes sobre suposto envolvimento de Sharon num escândalo de suborno no setor imobiliário, no qual estaria também implicado o filho dele, Gilad. Segundo ainda o Canal 2, o indiciamento de Sharon depende de uma decisão do procurador-geral Menachen Mazuz, que deverá receber o relatório final da promotora.