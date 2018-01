Promotora retém resultado de exame toxicológico A promotora Viviana Fein informou ontem que o resultado do exame toxicológico no corpo de Alberto Nisman ficou pronto, mas que não seria divulgado. Também foi informado que o espião Horacio Stiuso, que trabalhou 42 anos no serviço secreto argentino, prestou depoimento em segredo. Foram registradas ligações entre um telefone em seu nome e o de Nisman na véspera da morte. Ambos trabalharam juntos no caso Associação Mutual Israelita-Argentina.