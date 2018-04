Promotores arquivam caso contra Berlusconi na Itália

Partidos da oposição afirmaram que a queixa prestada por um grupo de defesa dos consumidores - após notícias amplamente divulgadas de que o premier estaria tendo relações inapropriadas com Noemi Letizia, uma modelo de 18 anos - é mais uma evidência de que Berlusconi não é adequado para governar o país. "Mais uma vez a oposição aparece com nada depois de fazer insinuações de todo tipo" durante a recente campanha de eleição do Parlamento Europeu, afirmou Daniele Capezzone, porta-voz do partido de Berlusconi, o Povo da Liberdade. A sigla não conseguiu atrair o apoio esperado por Berlusconi.

Os promotores relataram suas conclusões para um tribunal especial envolvendo alegações contra autoridades do governo. O tribunal deve agora decidir se irá adiante com a decisão ou se ordena mais investigações. Quando o grupo de consumidores fez as alegações, várias semanas atrás, o escritório de Berlusconi afirmou que ele não havia feito nada de errado.