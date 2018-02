Promotores da Coreia do Sul buscam pena de morte para capitão de barca que naufragou Promotores da Coreia do Sul buscaram a pena de morte para o capitão de uma barca que virou em abril, matando 304 pessoa, a maioria delas crianças, em um julgamento nesta segunda-feira de 15 membros da tripulação que abandonaram a embarcação antes do naufrágio.