Promotores japoneses fazem busca no Ministério da Defesa

Promotores públicos japoneses realizaram nesta quinta-feira, 29, uma busca nos escritórios do Ministério da Defesa de provas relacionadas ao escândalo do pagamento de subornos. A investigação já levou à prisão na quarta-feira, 28, o ex-vice-ministro da Defesa Takemasa Moriya. Moriya é suspeito de ter despesas relacionadas com o seu principal hobby, o golfe, pagas por uma empresa, sabendo que favores eram esperados em troca. Os gastos chegaram a cerca de 3,9 milhões de ienes (US$ 35.850) e foram feitos entre 2003 a 2006, disse o Escritório da Promotoria Pública de Tóquio, em nota. O canal de TV nacional NHK mostrou imagens de investigadores percorrendo os escritórios do Ministério à procura de provas do escândalo, que é baseado em suspeitas de que oficiais de defesa foram subornados por fornecedores, incluindo uma empresa ligada à americana General Electric. Um oficial do Ministério confirmou a busca, sob condição de anonimato, mas não quis fornecer mais detalhes.