Promotoria cubana pedirá prisão perpétua para dissidentes As autoridades cubanas pedirão prisão perpétua para pelo menos 10 dos 78 dissidentes detidos na mais enérgica ofensiva contra grupos opositores nos últimos anos, denunciou nesta quarta-feira um dos ativistas. Somadas, as penas pedidas pela Promotoria para os dissidentes detidos desde meados do mês passado chegarão a cerca de 900 anos de prisão, calculou o ativista de direitos humanos Elizardo Sánchez. Sánchez divulgou um relatório informando sobre os pedidos de condenação para os dissidentes detidos durante a última onda de capturas, iniciada em 18 de março. As solicitações judiciais mais enérgicas pedem prisão perpétua para Osvaldo Alfonso, Martha Beatriz Roque, Héctor Palacios, Pedro Pablo Alvarez e Ricardo González e outros cinco. As condenações a entre 25 e 30 anos de prisão são pedidas, por exemplo, para Ariel Singler, Normando Hernández e Felix Navarro. As solicitações nunca pedem menos do que 10 anos de prisão. Pede-se 15 anos para Efrén Fernández, 18 para Arnaldo Ramos, 15 para Marcelo López e de 15 a 25 para Regis Iglesias, 20 para Oscar Espinosa. O governo acusa os dissidentes de terem vínculos com o Escritório de Interesses dos EUA em Havana que, segundo as autoridades locais, conspira para desestabilizar a revolução.