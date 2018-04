Promotoria da Suécia pressiona pela extradição de Julian Assange

Associated Press

LONDRES - A promotoria da Suécia pressionou a Suprema Corte da Grã-Bretanha a extraditar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, insistindo que a justiça sueca tem o direito de exigir o retorno dele ao país, onde é acusado de delitos sexuais, para ser julgado.

O australiano nega as acusações, que remontam de encontros que manteve com duas mulheres suecas durante uma viagem em 2010. Assange rejeita as alegações e se recusa a voltar à Suécia, dizendo temer que o caso torne-se uma ferramenta política e não receba um tratamento justo.

A questão da extradição de Assange chegou à Suprema Corte britânica na quarta, quando a defesa do fundador do WikiLeaks alegou que advogados não podem exercer um papel judicial e pedir a extradição de uma pessoa, afirmando que não podem atuar como juízes em seus próprios casos.

Clare Montgomery, da promotoria sueca, rejeitou as alegações da defesa e afirmou que há países europeus que permitem que advogados façam pedidos de extradição, o que, neste caso, seria endossado pela corte da Suécia. "Permitir que promotores peçam extradições é uma prática consistente há muito tempo", afirmou a advogada.

Especialistas dizem que Assange terá uma dura batalha judicial para evitar sua extradição. A audiência deve terminar nesta quinta-feira, mas o veredicto deve sair somente daqui algumas semanas.