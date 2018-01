Promotoria de Roma abre investigações sobre ameaças ao papa A Promotoria de Roma decidiu nesta quarta-feira investigar as ameaças realizadas nos últimos dias contra o papa, a Santa Sé e a cidade de Roma em sites supostamente vinculados a organizações terroristas islâmicas. As investigações são coordenadas pelo responsável do grupo antiterrorista da Promotoria de Roma, Franco Ionta, e pretendem verificar se estas ameaças podem ser consideradas crimes de instigação a cometer atentados contra um Chefe de Estado (o papa Bento XVI), a delinqüir e a cometer atentados no Vaticano e em áreas Limítrofes. Após o discurso pronunciado em 12 de setembro por Bento XVI na universidade de Regensburg, apareceram mensagens em vários sites ameaçando o papa e estimulando os internautas e cometerem atentados na Cidade do Vaticano e em Roma. Ionta ordenou às forças de segurança que realizem uma meticulosa investigação nos sites nos quais apareceram as ameaças, com a intenção de chegar até os responsáveis pelas mensagens. As ameaças terroristas levaram o governador civil de Roma, Achille Serra, a reforçar todos os serviços de segurança na capital. "Não existe uma ameaça específica, mas estaríamos nos escondendo senão tomássemos consciência da situação. Os serviços de segurança serão reforçados e a atenção será redobrada", afirmou Serra.