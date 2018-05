Promotoria deve apresentar hoje acusações contra Hosni Mubarak O juiz responsável pelo julgamento do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak adiou para hoje a audiência na qual seriam ouvidos os argumentos da promotoria. O ex-ditador foi levado numa maca para o tribunal (foto), onde é julgado pela morte de manifestantes durante o levante que o derrubou, em fevereiro. As próximas audiências foram marcadas para terça, quarta e quinta-feira.