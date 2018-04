Promotoria ocupa sede da Inteligência A Promotoria da Colômbia ocupou ontem o prédio da Central de Inteligência do país, um dia depois de o chefe do órgão ter denunciado que uma máfia infiltrada realizava escutas ilegais de conversas de juízes, jornalistas e funcionários do governo. ''Elaboramos uma metodologia de inspeção no local", afirmou o promotor Mario Iguarán.