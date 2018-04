Promotoria recorre em caso de morte de jornalista russa O gabinete da procuradoria-geral russa apelou da absolvição de três homens julgados pelo assassinato da jornalista Anna Politkovskaya. O porta-voz Konstantin Nikonov confirmou hoje a impetração do recurso. O assassinato, em 2006, da jornalista investigativa russa provocou comoção internacional. No último dia 19, um júri absolveu dois irmãos chechenos e um ex-policial acusados de envolvimento em um julgamento criticado tanto por simpatizantes de Politkovskaya quanto pelos advogados de defesa como um processo marcado por erros e omissões. Os três homens levados a julgamento eram suspeitos de participação menor no crime. O suposto autor dos disparos que causaram a morte da jornalista continua à solta e a promotoria ainda não foi capaz de determinar quem foi o mandante do assassinato.