Proporção de homens aumenta em Taiwan A proporção de bebês do sexo masculino está aumentando em Taiwan porque as mulheres optam cada vez mais por abortar meninas, alertou neste domingo o Departamento de Saúde de Taiwan. Sociólogos acreditam que os casais taiuaneses têm escolhido ter apenas um filho para melhorar a qualidade de vida e preferem ter um menino porque ele garantiria a perpetuação do nome da família. No ano passado, nasceram 119.000 meninos e 108.000 meninas em Taiwan, elevando a proporção a aproximadamente 110 homens para cada 100 mulheres no arquipélago.