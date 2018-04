Proposta de referendo abre crise em Honduras

O presidente hondurenho, Manuel Zelaya, confirmou ontem sua decisão de destituir do cargo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Romeo Vásquez, contrariando decisão anunciada horas antes pela Corte Suprema de Justiça de Honduras. O anúncio agrava ainda mais a crise política que domina o Parlamento, as Forças Armadas e a Justiça, divididas em torno da convocação de uma consulta popular, que seria realizada no domingo. Nesta consulta, os hondurenhos diriam se desejam a abertura de um processo de reforma constitucional que abriria a possibilidade de reeleição para o cargo de presidente a partir de 2010. O general Vásquez tinha sido destituído na noite de quarta-feira, depois de ter dito que o Exército não poderia garantir a realização da consulta popular. Além dele, o ministro da Defesa, Edmundo Orellana, apresentou sua renúncia, juntamente com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Zelaya é considerado um aliado do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Ontem, os 15 juízes da Corte Suprema de Justiça classificaram a destituição de Vásquez de uma medida "arbitrária" e ordenaram que o general retomasse suas funções. A Corte Suprema de Justiça, o Congresso, o Ministério Público e o Tribunal Superior de Contas de Honduras consideram a consulta defendida por Zelaya "ilegal". Em resposta, o presidente fez discurso para 2 mil simpatizantes numa praça próxima ao palácio presidencial. "Não obedeceremos à Corte Suprema. Essa corte não faz justiça e é uma vergonha para os hondurenhos", disse, aplaudido pela multidão. O presidente também atacou o Congresso que, segundo ele, "não representa ninguém e agora declara que os militares governam sozinhos, que não dependem do presidente. Isso faz Honduras retroceder e dá poder aos militares para que eles continuem abusando do povo". Depois do discurso, Zelaya conclamou a multidão a acompanhá-lo à base aérea do aeroporto internacional Toncontín, na capital, onde estão armazenados todos os materiais que seriam usados no referendo de domingo. A afronta à decisão da Justiça abre caminho para que Zelaya seja processado por abuso de poder.