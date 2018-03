Proposta de sanções da ONU ao Zimbábue prevê embargo de armas Um esboço de resolução dos Estados Unidos para a Organização das Nações Unidas (ONU) com sanções contra o Zimbábue prevê o embargo de armas e congelamento de bens de determinadas pessoas e empresas do país. A proposta, obtida pela Reuters nesta segunda-feira, diz que o Conselho de Segurança da ONU não deve reconhecer a reeleição do presidente Robert Mugabe, ocorrida no dia 27 de junho, e deve congelar bens e proibir viagens àqueles que ajudaram o governo a "arruinar processos democráticos" ou que apoiaram a violência com motivação política no país. (Por Louis Charbonneau)