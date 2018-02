Proposta dos EUA pode preservar forças de paz da ONU Os países membros do Conselho de Segurança da ONU afirmaram que, se os Estados Unidos estiverem preparados para fazer mais concessões, uma nova proposta norte-americana poderia trazer progressos para preservar as forças de paz da ONU e a integridade do primeiro tribunal mundial de crimes de guerra, em caráter permanente. Diante da oposição de seus aliados mais próximos e de muitos países, os Estados Unidos diminuíram, ontem, as exigências de imunidade permanente em relação ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para os norte-americanos participantes de forças de paz, e sugeriram, ao invés disso, que eles estejam imunes do TPI apenas pelo período de um ano. Mas para um número significativo de países membros do Conselho de Segurança que apóiam o TPI, o novo esboço de resolução dos EUA não traz avanços suficientes e Washington precisa fazer mais concessões.