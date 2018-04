Proprietário de rede de TV é preso na Tunísia

Veja também:

• Protesto na Tunísia aumenta pressão pela renúncia de premiê

De acordo com a agência oficial, Nasra tentou, através de sua rede de televisão, favorecer o retorno do presidente deposto ao poder e 'atrapalhar a revolução dos jovens, semear a desordem e incitar a desobediência civil'.

'A Hannibal TV difundiu informações falsas com o objetivo de criar um vácuo constitucional, sabotar a estabilidade do país e empurrar o caos', disse a TAP, que cita uma 'fonte autorizada'.

Larbi Nasra era conhecido na Tunísia como um dos homens do clã dos Trabelsi, família política de Ben Ali.

Segundo fontes governamentais afirmaram à Agência EFE, a polícia encontrou, durante busca em sua casa, várias armas e sua TV saiu do ar neste domingo.

As acusações contra ele são similares às que pesam sobre o chefe da guarda presidencial do antigo presidente, Ali Zariati, preso na semana passada quando tentava abandonar o país, próximo à fronteira com a Líbia, segundo as mesmas fontes.

A agência oficial do país anunciou também neste domingo as detenções do ex-ministro do Interior e atual presidente do Senado, Abdalá Kallel, e de Abelaziz Bendhia, antigo funcionário pela Defesa e principal assessor de Ali.

Ambos estão em prisão domiciliar, de acordo com a TAP, que também afirmou que um terceiro sócio do presidente deposto, Abdelwahab Abdalá - ex-ministro conselheiro de Ali que controlou por muitos anos, com mãos de ferro, os meios de comunicação do país - 'está sendo investigado'.