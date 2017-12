Prossegue sob tensão o resgate de mineiros russos A equipe de resgate dos mineiros russos presos em uma mina no sul do país trabalham sob pressão cada vez maior para salvar 13 trabalhadores que ainda se acredita que estejam vivos. Os mineiros estão presos desde quinta-feira. Um vazamento de água de um lago subterrâneo, que causou o acidente, continua enchendo a mina. No sábado, 33 mineiros de um total de 46 foram resgatados. A equipe de salvamento não consegiu localizar os 13 restantes. Acredita-se que eles estejam em uma área da mina que ainda não foi coberta pela água. Mas, segundo um representante do Ministério das Situações de Emergência russo, a mina poderá estar completamente inundada até a terça-feira.