Prosseguem as buscas por Bin Laden As forças anti-Taleban combatiam nesta segunda-feira para tentar tomar o controle do aeroporto de Kandahar - o último reduto taleban no Afeganistão - enquanto aviões de guerra norte-americanos bombardeavam possíveis esconderijos do milionário saudita Osama bin Laden nas escarpadas montanhas situadas nas proximidades da fronteira com o Paquistão. Os combatentes leais a Gul Agha, ex-governador de Kandahar, chegaram ao perímetro do aeroporto, mas foram rechaçados pelos defensores do último reduto do Taleban, segundo Bismila, irmão de Agha. As forças de Agha avançaram pelo sul até Kandahar. Enquanto isso, as tropas leais ao ex-vice-chanceler Hamid Karzai avançam pelo norte rumo à cidade assediada. Fuzileiros navais da Marinha dos Estados Unidos estão posicionados numa base desértica 110 quilômetros ao sudoeste de Kandahar, mas não entram em ação desde o dia em que helicópteros artilhados atacaram um comboio taleban há uma semana. Porém, um porta-voz dos fuzileiros navais disse que três aviões decolaram de porta-aviões e bombardearam um alvo no sul do Afeganistão após o recebimento de uma pista fornecida por um observador em terra. O capitão David Romley disse não ter detalhes sobre o alvo e comentou que o ataque não foi solicitado pelos fuzileiros navais que ocupam a base avançada há uma semana. Simultaneamente, os caças norte-americanos atacaram uma região montanhosa ao sul da cidade de Jalalabad, nos arredores de Tora Bora, onde haveria um reduto de Bin Laden. Na noite de hoje, foram ouvidas em Jalalabad quatro intensas explosões vindas da direção de Farmada, um antigo bastião de Bin Laden tomado pelos afegãos anti-Taleban no mês passado. Os Estados Unidos concentraram as buscas por Bin Laden nas regiões de Kandahar e Tora Bora, uma área inacessível pela fronteira paquistanesa. Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU) informou que milhares de refugiados saíam de Kandahar, pois chefes militares locais e membros da Aliança do Norte brigam para controlar o último reduto do regime teocrático do Taleban. A aviação norte-americana bombardeou esta cidade do sul do Afeganistão, a qual o líder supremo do Taleban, mulá Mohammed Omar, jurou defender até a morte. Um líder tribal pashtun disse que milicianos estrangeiros da Al-Qaeda, leais a Osama bin Laden, impedem a rendição dos afegãos desmoralizados. Outra força tribal indicou ter capturado uma torre nos arredores do aeroporto de Kandahar e está disposta a tomar toda a instalação. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Peter Kessler, estima em 8.000 o número de afegãos que viajaram ao Paquistão desde a intensificação do conflito, na semana passada. "Aparentemente, cerca de 2.000 pessoas ou mais abandonam diariamente a província de Kandahar em busca de ajuda", acrescentou Kessler.