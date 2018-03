Prosseguem buscas a avião desaparecido no Peru A Força Aérea e a polícia ainda procuram por um avião com 46 pessoas a bordo, declarado desaparecido apenas três minutos antes de aterrissar numa cidade da selva no norte do Peru, de acordo com informações oficiais. O avião Fokker F-28, da companhia aérea TANS (Transportes Aéreos Nacionais da Selva), estatal, perdeu comunicação com a torre de controle às 8h43 (horário local), informou Jorge Beleván, chefe de relações públicas da empresa. Segundo ele, não há informações sobre a presença do avião, matriculado sob o número OB-1396, em nenhum aeroporto da selva. A aeronave também não foi vista em nenhum lugar até o momento. "As equipes de resgate que estão procurando na área, tanto nosso pessoal da força aérea, por ar, e a polícia nacional, por terra, ainda não nos comunicaram nada oficialmente", afirmou Beleván aos jornalistas. O avião, que transportava 42 passageiros - entre eles, sete crianças e um bebê - e quatro tripulantes, decolou da cidade litorânea de Chiclayo rumo a Chachapoyas, no departamento (Estado) de Amazonas, 650 quilômetros ao norte de Lima.