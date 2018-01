Prosseguem buscas por turistas seqüestrados na Colômbia Forças de segurança da Colômbia continuam nesta segunda-feira a buscar os oito turistas estrangeiros seqüestrados na sexta-feira. Acredita-se que os quatro israelenses, dois ingleses, um alemão e um espanhol foram raptados pela guerrilha das FARC. O presidente do país, Alvaro Uribe, prometeu acompanhar pessoalmente as operações. Seis helicópteros Black Hawk estão sendo usados nas buscas, mas as más condições do tempo na serra do norte colombiano não estão ajudando. O embaixador de Israel na Colômbia, Yair Recanati, disse que "o destino dos reféns está nas mãos das autoridades colombianas". "Eram cinco da manhã de sexta-feira quando chegaram vários guerrilheiros, nos encurralaram com suas armas, nos amarraram, roubaram nossas máquinas fotográficas e dinheiro", revelou à Associated Press Edwin Rey, um dos guias do grupo liberados por eles. Estavam no local 15 pessoas, divididas em dois grupos e liderados por dois guias colombianos. Sete foram soltos.