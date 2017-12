Prostitutas protestam contra nova lei coreana Cerca de 3000 prostitutas e proprietários de bordéis fizeram hoje um protesto contra uma recente lei anti-prostituição em Seul, na Coréia do Sul. Todos usavam bonés de beisebol brancos com faixas vermelhas e máscaras para não serem identificadas. O protesto percorreu as ruas da capital coreana. As prostitutas reclamam que a decretação da nova lei restringe suas atividades, inclusive ameaçando sua subsistência. As mulheres levavam placas onde estavam escritas, entre outras coisas, a frase ?Queremos garantia ao direito de sobreviver?.