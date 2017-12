Protecionismo nos EUA preocupa Japão O Ministério das Relações Exteriores do Japão alerta sobre o protecionismo norte-americano num comunicado diplomático que será apresentado ao gabinete ministerial no início do próximo mês, informa o jornal Nihon Keizai Shimbun. "É preciso estar vigilante quanto à possibilidade de um aumento do protecionismo dos EUA se a desaceleração econômica norte-americana se mostrar significativa", diz a chancelaria, segundo o jornal. A chancelaria japonesa recomenda atenção à posição do presidente norte-americano, George W. Bush, em relação ao pacto automotivo bilateral, que foi cancelado no ano passado. Os esforços diplomáticos devem também centrar foco no Congresso norte-americano, que aprovou legislação permitindo que tarifas antidumping aplicadas a bens estrangeiros sejam repassadas para a indústria norte-americana, acrescenta o documento, segundo o Nihon Keizai Shimbun.