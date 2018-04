Protestante presidirá academia de ciências do Vaticano O papa Bento XVI escolheu pela primeira vez um protestante para liderar a academia de ciências do Vaticano. O biólogo molecular suíço Werner Arber, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 1978, foi nomeado presidente da Pontifícia Academia de Ciências. O porta-voz do Vaticano Ciro Benedettini afirmou neste domingo que se trata do primeiro não católico a presidir a Academia em seus quatro séculos de história.