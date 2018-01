Protestantes e católicos enfrentam-se em Belfast Protestantes e católicos voltaram a enfrentar-se na madrugada de hoje num bairro de Belfast, numa nova onda de violência na Irlanda do Norte. Segundo a polícia, um grupo de protestantes atacou de madrugada casas e carros de vizinhos católicos no bairro de White City, onde convivem ambas as comunidades. A polícia informou ainda que cinco de seus oficiais ficaram feridos. No caso mais grave, um policial quebrou a mão. Os outros feridos apresentavam apenas cortes e hematomas.