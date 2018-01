Protesto antimonarquista acaba em pancadaria no Nepal Milhares de manifestantes participavam neste domingo de um protesto antimonarquia sem permissão do governo quando foram espancados pela polícia em Katmandu. De acordo com testemunhas e policiais, a pancadaria terminou com pelo menos 60 manifestantes feridos. Cerca de 200 membros da tropa de choque da polícia entraram em confronto com os cerca de 5.000 manifestantes, que levavam uma tocha para protestar contra o rei devido à demissão de um governo eleito e sua substituição por um governo pró-monarquia no ano passado. O governo proibiu a realização dos protestos sob a alegação de que as manifestações colocariam vidas e propriedades em perigo.