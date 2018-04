Protesto bloqueia ponte entre Colômbia e Venezuela

O tenente-coronel disse por telefone que o protesto começou com 40 pessoas. Os manifestantes alegam que a Guarda Nacional da Venezuela prendeu ontem pelo menos oito pessoas que trabalham com transportes informais na região, mas as autoridades venezuelanas não se pronunciaram sobre o tema.

Riaño afirmou que normalmente ocorrem protestos assim quando há "algum tipo de inconveniente entre a guarda venezuelana e os comerciantes informais". O oficial disse que os manifestantes paralisaram a ponte com a queima de pneus. Não há registros de feridos e a passagem para pedestres da ponte segue operando, explicou o militar.

Segundo autoridades, toda semana pelo menos 400 mil pessoas cruzam a ponte nas duas direções. A ponte é uma das mais importantes rotas de passagens no centro da fronteira de 2.200 quilômetros de extensão entre os dois países. A passagem pela ponte no norte do departamento de Norte de Santander, chamada Simón Bolívar, a alguns quilômetros de Francisco de Paula Santander, ocorria normalmente.