Protesto contra aterro sanitário fere três na Itália A polícia italiana disse que três agentes tiveram ferimentos leves ao dispersar hoje um bloqueio feito por moradores de Terzigno, na periferia de Nápoles, na Itália, que tentavam evitar que lixo fosse despejado em um aterro sanitário nas imediações. Os moradores são contra a abertura do aterro, perto do Parque Nacional do Vesúvio.