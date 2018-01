Protesto contra Israel reúne milhares de pessoas na Indonésia Milhares de pessoas fizeram uma manifestação neste domingo em frente à embaixada dos EUA em Jacarta, em apoio ao povo palestino e em protesto contra agressões atribuídas a Israel. Os manifestantes, militantes do Partido Prosperidade e Justiça, cercaram com longas tiras de papel parte do exterior da embaixada e gritaram palavras de ordem contra Israel e contra o presidente dos Estados Unidos, George W Bush. Os manifestantes acusaram o "sionismo israelense" pela situação do povo palestino e pediram que a ONU e os EUA exerçam mais pressão sobre Israel para que "pare suas agressões". O protesto ocorreu de forma pacífica e foi vigiado de perto por efetivos policiais. A Indonésia, onde reside a maior comunidade muçulmana do mundo, anunciou no ano passado que não estabelecerá relações diplomáticas com Israel até a criação de um Estado palestino. O país asiático é um dos maiores defensores da causa palestina e onde há freqüentes manifestações contrárias a Israel.