Protesto contra os EUA marca 53 anos da Guerra da Coréia Mais de um milhão de pessoas concentrou-se em praças e ruas da capital da Coréia do Norte para marcar o 53º aniversário do início da Guerra da Coréia. A manifestação transformou-se em protesto contra os "imperialistas" Estados Unidos, divulgou a agência oficial de notícias KCNA. Jornais norte-coreanos também lembraram o aniversário com pedidos para que sejam esmagadas "iniciativas dos imperialistas EUA para provocar uma guerra nuclear" na Península Coreana, acrescentou a KCNA. A agência advertiu que se a Coréia do Sul unir-se aos EUA para pressionar Pyongyang, "ela estará próxima de trazer o holocausto da guerra para a nação". Em Seul, o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, marcou o aniversário exortando a Coréia do Norte a desistir de suas ambições nucleares, em troca de ajuda internacional. Lembrando que milhões de vidas foram sacrificadas durante a Guerra da Coréia, Roh disse que "tal tragédia não deveria jamais ser repetida". A Guerra da Coréia teve início com uma invasão lançada pelo Norte em 25 de junho de 1950. Ela terminou com um armistício, três anos depois. Hoje, a fronteira entre as duas Coréias continua sendo a mais militarizada do mundo.