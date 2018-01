Protesto contra Zapatero em Madri Milhares de pessoas se reuniram hoje em Madri para demonstrar seu apoio ao derrotado Partido Popular, liderado pelo presidente de governo José María Aznar. Cerca de 5.000 partidários do PP se congregaram em frente à sede do partido, no centro de Madri, empunhando bandeiras espanholas e cartazes para protestar contra a vitória do socialista José Luis Rodríguez Zapatero nas eleições de domingo. "Zapatero, presidente da Al-Qaeda!", "Zapatero, com o terrorismo!" e "Zapatero, demita-se" foram algumas das frases gritadas pelos presentes. Os manifestantes se dispersaram cerca de 30 minutos depois que o derrotado candidato do PP, Mariano Rajoy, apareceu no balcão da sede partidária e aplaudiu a multidão reunida. Até agora, as provas reunidas indicam que os atentados contra os trens de Madri foram obra de extremistas islâmicos, possivelmente relacionados com a rede terrorista Al-Qaeda. Nesses atentados, morreram 201 pessoas e mais de 1.600 ficaram feridas.