Protesto de 1989 deixou suas lições É deprimente pensar que, 20 anos após o massacre na Praça da Paz Celestial, são poucos os jovens na China que têm ideia do que ocorreu na ocasião. Muitos chineses, desarmados, foram mortos pelo Exército de Libertação do Povo em 4 de junho de 1989, não só nas vizinhanças da praça, mas em outras cidades da China. Muitos desses mortos não eram estudantes, que iniciaram manifestações pacíficas contra a corrupção e a autocracia, mas trabalhadores, cidadãos que, se supõe, um Partido Comunista deve defender. Esses jovens não sabem porque muitos pais se calaram e porque o assunto jamais é mencionado na mídia oficial chinesa, e é considerado tabu. Websites que mencionam os eventos são fechados. E-mails são interceptados. Pessoas que ainda insistem em falar em público sobre o massacre frequentemente são presas. O secretário-geral do Partido Comunista em 1989 era Zhao Ziyang. Embora não fosse um democrata, manifestou simpatia com os estudantes que protestavam. E como se opôs aos radicais dentro do próprio governo foi colocado sob prisão domiciliar até sua morte, em 2005, e seu livro de memórias só saiu do país clandestinamente, em fitas cassete. Esse livro acabou de ser publicado em inglês e chinês, mas não pode ser distribuído na China. DEBATES As memórias de Zhao sem dúvida vão inspirar mais debates sobre as lições que devemos tirar do "4 de Junho". E são debates necessários. Uma tese que prevaleceu com força e surgiu quase no mesmo momento das mortes em 1989, era que os líderes estudantis mais radicais tinham sido imprudentes. Eles deveriam saber claramente que uma repressão violenta era inevitável. E ao provocar o regime, arruinaram qualquer possibilidade de uma reforma política lenta, que seus colegas moderados, mais velhos, cuidadosamente tinham iniciado. Na verdade, a China ainda não estava pronta para a democracia. Manifestações de massa com certeza não iriam conseguir isso e os lideres estudantis não entendiam mais de democracia do que os líderes comunistas que confrontavam. O governo chinês certamente foi opressivo, mas tinha todo o direito de restaurar a ordem nas ruas. Se os líderes estudantis realmente pretendessem tomar o governo e usar de violência para consegui-lo, essa teoria seria convincente. Revoluções violentas raramente são acompanhadas de regimes liberais. Mas não existem evidências de que mesmo os estudantes mais radicais ambicionavam tomar o poder, e as manifestações foram inteiramente pacíficas. Reclamavam liberdade de se manifestar, um diálogo com o governo, sindicatos independentes e o fim da corrupção oficial. É fácil afirmar que as manifestações estavam destinadas a fracassar e acabar num banho de sangue. A história nunca se repete exatamente, mas alguns padrões podem ser reconhecidos. Manifestações, por si sós, nunca derrubaram um regime, mas isso pode suceder quando elas se combinam com outras mudanças políticas, que ocorrem repentinamente. Quando os alemães orientais protestaram contra os autocratas comunistas em 1989, não estavam seguros do seu sucesso. Com efeito, os chefões do partido colocaram seus tanques nas ruas, como seus camaradas em Pequim. Mas quando Mikhail Gorbachev recusou-se a apoiar a repressão alemã, os protestos públicos avassaladores, combinados com uma falha cometida pelo governo, trouxeram abaixo o Muro de Berlim. Os estudantes da Praça da Paz Celestial podiam não saber o que ocorria dentro do regime comunista. Havia sérias dissidências. Mas ninguém conseguiria saber exatamente o que resultaria disso. No caso, o enfoque conciliador de Zhao Ziyang, que poderia levar a concessões aos estudantes e, por outro lado, lançar a possibilidade de um sistema político mais aberto, foi derrotado. Os radicais do partido, que se recusaram a ceder seu monopólio do poder, saíram vitoriosos. Se a posição de Zhao tivesse prevalecido, os estudantes teriam se retirado? Improvável. De qualquer maneira, não era papel deles, nem dos trabalhadores que os apoiavam, defender qualquer facção particular do governo. Não tinham autoridade para isso. Tudo o que reclamavam era mais liberdade. E essa deve ser a principal lição a extrair daqueles dias: os chineses, como qualquer outro indivíduo, têm o direito de se expressar livremente sem medo de ser preso, de eleger seus líderes, e ter leis que se apliquem a todos, até a seus governantes. Em 4 de junho de 1989, milhares de chineses foram mortos por reclamar até menos que isso. A melhor maneira de lembrar essas pessoas é reafirmar seu direito a liberdades que milhões de pessoas, no Ocidente e em muitas partes da Ásia, têm como certas. E a pior é responsabilizar alguns estudantes que insistiram nesse direito até que ficou tarde demais. *Ian Buruma é professor de democracia, direitos humanos e jornalismo no Bard College. Copyright: Project Syndicate, 2009