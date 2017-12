Protesto de artistas termina com feridos na França Dezenas de pessoas empregadas no mercado francês de entretenimento invadiram na noite de sábado o auditório de um popular programa de televisão, bringando com os seguranças e deixando diversas pessoas feridas, informaram autoridades locais. O programa "Academia de Estrelas" foi tirado do ar por duas horas e substituído por episódios de seriados famosos. Os líderes do protesto exigem que o governo reconsiderem planos de alteração dos benefícios a artistas desempregados. Dezenas de policiais foram enviados ao local. Três manifestantes foram detidos. Diversas pessoas ficaram feridas no choque entre os manifestantes e os seguranças do estúdio da TF1 no bairro parisiense de La Plaine Saint-Dennis, sendo duas em estado grave, segundo informou neste domingo Michel Theuil, funcionário da prefeitura local.