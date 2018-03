Protesto deixa centenas de feridos na Coréia do Sul

Manifestantes sul-coreanos entraram em confronto com a polícia neste domingo,29, em um protesto contra a retomada das importações da carne bovina norte-americana, horas depois da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, ter assegurado a saúde do gado dos Estados Unidos. Cerca de 15 mil pessoas - algumas empunhando canos de aço e arremessando pedras nos policiais - fizeram uma manifestação de rua em Seul na noite de sábado,28, pedindo que o governo recue da decisão para retirar a proibição às importações da carne americana. O protesto se tornou violento depois que alguns manifestantes usaram cordas para tentar afastar os ônibus da polícia usados como barricadas para impedi-los de marchar em direção à casa presidencial. Os policiais atiraram jatos de água e usaram extintores de incêndio para repelir os manifestantes. Os protestantes furiosos atacaram a polícia com canos de aços e pedras, enquanto que os policiais usaram cassetetes e escudos contra a multidão. O confronto deixou centenas de protestantes e policiais feridos, de acordo com a imprensa local. Segundo a polícia, 50 manifestantes foram presos acusados de atacar os policiais e ocupar de forma ilegal as ruas.